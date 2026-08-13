Gatsby l’âge d’or grand déjeuner cabaret Saint-Lon-les-Mines
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Lon-les-Mines
Informations pratiques
Saint-Lon-les-Mines
Gatsby l’âge d’or grand déjeuner cabaret
Moulin de Bagat Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : 75 – 75 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion de la Journée du Patrimoine, le Moulin de Bagat vous ouvre ses portes et vous présente sa grande revue Gatsby L’Âge d’Or pour une immersion totale garantie dans le faste et l’élégance des années 20! Billetterie en ligne places limitées.
À l’occasion de la Journée du Patrimoine, le Moulin de Bagat vous ouvre ses portes et vous présente sa grande revue Gatsby L’Âge d’Or pour une immersion totale garantie dans le faste et l’élégance des années 20! ?
Plongez au cœur de l’ambiance envoûtante des Années Folles, de son Jazz et de ses voitures anciennes le temps d’un déjeuner-cabaret d’exception !
Au programme de cette journée inoubliable
– Spectacle Cabaret
– Parking de Prestige
– Menu de la Prohibition
Ouverture des portes à 11h00 , début du repas à 12h00.
Billetterie en ligne places limitées .
Moulin de Bagat Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 48 00 40 gomes.joannie@gmail.com
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English : Gatsby l’âge d’or grand déjeuner cabaret
%C0 To celebrate Heritage Day, the Moulin de Bagat opens its doors to you and presents its grand revue, “Gatsby: The Golden Age,” for a guaranteed total immersion in the glamour and elegance of the 1920s! Online ticketing—limited seats available.
L’événement Gatsby l’âge d’or grand déjeuner cabaret Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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