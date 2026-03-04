Gaza : résister, témoigner, créer, Théâtre Pitoëff, Genève

Gaza : résister, témoigner, créer Mardi 10 mars, 19h30 Théâtre Pitoëff

L’art devient un outil pour témoigner de la réalité du génocide, préserver la mémoire, en espérant une action de la communauté internationale. Ces récits et témoignages racontent à la fois le quotidien et l’extraordinaire : la peur, la perte, mais aussi les rêves, la solidarité et la persévérance d’un peuple qui se bat pour sa survie, malgré les tentatives d’effacement systématique par le gouvernement israélien, dans le plus grand des silences.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève

Devant l’anéantissement de leurs vies, de leur culture et de leur histoire, certain·es Gazaoui·es utilisent l’art comme moyen de résistance, dénonçant par les mots, les images et les gestes. Gaza Conflit

