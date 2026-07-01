Informations pratiques

Chaveignes

Génération 1810 Les dimanches du Rond-Point

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

François Cornu, au piano, interpètera des compositions de Frédéric Chopin Nocturnes, Mazurkas Robert Schumann Arabesque et extrait du Carnaval de Vienne Franz Liszt Un Sospiro et Rêve d’amour…

Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les musiciens.

Réservation conseillée.

François Cornu, au piano, interpètera des compositions de Frédéric Chopin Nocturnes, Mazurkas Robert Schumann Arabesque et extrait du Carnaval de Vienne Franz Liszt Un Sospiro et Rêve d’amour…

Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les musiciens.

Réservation conseillée. 7 .

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 26 31 contact@salledurondpoint.com

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English :

François Cornu, on piano, will perform compositions by Frédéric Chopin: Nocturnes, Mazurkas; Robert Schumann: Arabesque and an excerpt from *The Vienna Carnival*; Franz Liszt: *Un Sospiro* and *Rêve d’amour*…

The concert will be followed by an aperitif shared with the musicians.

Reservations are

L’événement Génération 1810 Les dimanches du Rond-Point Chaveignes a été mis à jour le 2026-06-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme