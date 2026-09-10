Génération Alpha chinoise : avenir de la Chine ?, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Génération Alpha chinoise : avenir de la Chine ? Jeudi 24 septembre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Conférence d’Aude Hazard, formatrice, conférencière en mandarin et culture chinoise

Qui sont les jeunes Chinois nés entre 2010 et 2025 ? Première génération à grandir dans une Chine hyperconnectée, marquée par l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les grands défis démographiques, ils façonneront le pays de demain.

À travers des exemples concrets, cette conférence propose de découvrir leurs valeurs, leur quotidien, leurs ambitions et les enjeux auxquels ils sont confrontés, afin de mieux comprendre le futur de la Chine et son influence dans le monde.

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Conférence proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

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