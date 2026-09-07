Génération en fête, Salle des Associations, Miniac-Morvan

Informations pratiques

Génération en fête Mercredi 23 septembre, 14h00 Salle des Associations Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Miniac-Morvan propose un nouveau rendez-vous de partage et de convivialité pour les aînés de la commune : Génération en fête.

Dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’alors, les membres du CCAS proposent un moment d’échanges et de sourires autour de la danse, de papotage et d’un goûter.

Cet après-midi réservé à nos aînés, est gratuit et se déroulera mercredi 23 septembre 2026 à l’Espace Bel-Air, salle des associations, de 14h00 à 16h30.

Pour une meilleure organisation, il est préférable de s’inscrire (02 99 58 51 77). Le covoiturage est possible, merci de le signaler.

Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 58 51 77 »}]

un après-midi pour nos aînés ccas