Balade sur la Côte de Granit Rose, Mairie de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan

Informations pratiques

Balade sur la Côte de Granit Rose Vendredi 25 septembre, 08h00 Mairie de Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T08:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T08:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Le programme

Arrivée à Perros-Guirec pour une croisière autour des sept îles, la plus ancienne réserve ornithologique de France. Vous pourrez y observer notamment de drôles d’oiseaux marins. Nous poursuivrons par un déjeuner au restaurant car visiter c’est bien, mais bien manger c’est encore mieux !

Après le repas, direction Pleumeur-Bodou pour découvrir l’évolution des télécommunications, vous pénétrez dans le célèbre Radôme, gigantesque dôme blanc pour un parcours immersif retraçant une aventure technologique passionnante.

Vous prendrez de la hauteur avec votre casque de réalité virtuelle pour une balade aérienne au-dessus du Radôme et y découvrir les paysages de la Côte de Granit Rose. Une expérience qui vous permettra de voler dans les airs, en restant ancrés sur le plancher des vaches. La preuve que l’on peut être à la pointe de la technologie à tout âge, tout en gardant une âme d’adolescent !

Tarif

99 € pour les non-adhérents, 95 € pour les adhérents (autocar, repas, boissons comprises, entrées et visites prévues au programme).

Date limite d’inscription : 31 juillet 2026.

Informations et inscriptions : Chantal Geoffroy 06 84 68 09 44 ou Yamina Jacob 06 60 51 54 57.

Mairie de Miniac-Morvan Place de la Mairie, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 68 09 44 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 51 54 57 »}]

organisée par le Club des retraités

https://www.lavalleedessaints.com/