AGENDA · Miniac-Morvan
Indiana Jones et le cadran de la destinée Place de l’église Miniac-Morvan
vendredi 21 août 2026 · Place de l'église · Miniac-Morvan
Informations pratiques
Indiana Jones et le cadran de la destinée Place de l’église Miniac-Morvan Vendredi 21 août, 21h30
cinéma plein-air
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T23:59:00.000+02:00
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Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan
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