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Indiana Jones et le cadran de la destinée Place de l’église Miniac-Morvan

vendredi 21 août 2026 · Place de l'église · Miniac-Morvan

Indiana Jones et le cadran de la destinée Place de l’église Miniac-Morvan

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Place de l'église
Adresse
Place de l'église 35540 MINIAC-MORVAN
Ville
Miniac-Morvan

Indiana Jones et le cadran de la destinée Place de l’église Miniac-Morvan Vendredi 21 août, 21h30

cinéma plein-air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T23:59:00.000+02:00

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Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan


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