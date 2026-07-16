Indiana Jones et le cadran de la destinée, Place de l’église, Miniac-Morvan

Informations pratiques

Indiana Jones et le cadran de la destinée Vendredi 21 août, 21h30 Place de l’église Ille-et-Vilaine

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Retour avec le cinéma plein-air place de l’église et un film d’aventure dont le nom du héros résonne chez toutes les générations … dernier opus de la saga (2023).

Pensez à apporter votre chaise pliante et un plaid pour les plus frileux !

Le pitch

1969. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé Docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d’un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant : le fameux cadran d’Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Helena vole l’objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n’a d’autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée.

Informations pratiques

Séance à la tombée du jour vers 21h30 ;

Buvette et petite restauration ;

En cas de météo incertaine , la projection sera déplacée à l’Espace Bel-Air ;

, la projection sera déplacée à l’Espace Bel-Air ; Film tout public Durée : 2h34min ; Réalisation : James Mangold ; Distribution : Harrison Ford , Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Ethann Isidore, John Rhys-Davies, Karen Allen ; Genre : Action et aventure Date de sortie : 2023 ; Distribution : Walt Disney Studios Motion Pictures International (France).



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