AGENDA · Miniac-Morvan
Eclipse solaire : pour une observation en toute sécurité Zone Actipole Nord-Ouest Miniac-Morvan
mercredi 12 août 2026 · Zone Actipole Nord-Ouest · Miniac-Morvan
Informations pratiques
Eclipse solaire : pour une observation en toute sécurité Zone Actipole Nord-Ouest Miniac-Morvan Mercredi 12 août, 19h00
La commune de Miniac-Morvan accompagne les observateurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T20:30:00.000+02:00
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Zone Actipole Nord-Ouest rue Saint-Coulban, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan
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