Informations pratiques

Eclipse solaire : pour une observation en toute sécurité Zone Actipole Nord-Ouest Miniac-Morvan Mercredi 12 août, 19h00

La commune de Miniac-Morvan accompagne les observateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-12T20:30:00.000+02:00

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Zone Actipole Nord-Ouest rue Saint-Coulban, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan



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