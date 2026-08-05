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AGENDA · Miniac-Morvan

Eclipse solaire : pour une observation en toute sécurité Zone Actipole Nord-Ouest Miniac-Morvan

mercredi 12 août 2026 · Zone Actipole Nord-Ouest · Miniac-Morvan

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Zone Actipole Nord-Ouest
Adresse
rue Saint-Coulban, 35540 MINIAC-MORVAN
Ville
Miniac-Morvan

Eclipse solaire : pour une observation en toute sécurité Zone Actipole Nord-Ouest Miniac-Morvan Mercredi 12 août, 19h00

La commune de Miniac-Morvan accompagne les observateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-12T20:30:00.000+02:00

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Zone Actipole Nord-Ouest rue Saint-Coulban, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan


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