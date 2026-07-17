Concours de belote, Salle des Associations, Miniac-Morvan
mardi 11 août 2026 · Salle des Associations · Miniac-Morvan
Informations pratiques
Concours de belote Mardi 11 août, 14h00 Salle des Associations Ille-et-Vilaine
Réservé aux adhérents de l’association, droits d’inscription de 5 €.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T14:00:00+02:00 – 2026-08-11T18:00:00+02:00
Le Club des Retraités vous propose un concours de belote mardi 11 août à partir de 14h00 à la salle des associations, Espace Bel-Air.
Réservé aux adhérents de l’association, droits d’inscription de 5 €.
Renseignements et inscription : Chantal Geoffroy au 06 84 68 09 44 ou Yamina Jacob au 06 60 51 54 57.
Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 68 09 44 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 51 54 57 »}]
organisé par le Club des retraités
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