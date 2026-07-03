Informations pratiques

Course de voitures à pédales Place de l’église Miniac-Morvan Samedi 22 août, 12h00

journée festive

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-22T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-22T20:00:00.000+02:00

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Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan



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