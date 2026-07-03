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AGENDA · Miniac-Morvan

Course de voitures à pédales Place de l’église Miniac-Morvan

samedi 22 août 2026 · Place de l'église · Miniac-Morvan

Course de voitures à pédales Place de l’église Miniac-Morvan

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Place de l'église
Adresse
Place de l'église 35540 MINIAC-MORVAN
Ville
Miniac-Morvan

Course de voitures à pédales Place de l’église Miniac-Morvan Samedi 22 août, 12h00

journée festive

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-22T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-22T20:00:00.000+02:00

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Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan


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