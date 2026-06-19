Génération Mitterand La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Génération Mitterand La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement mercredi 14 avril 2027.
Marseille 7e Arrondissement
Génération Mitterand
Du mercredi 14 au samedi 17 avril 2027 à partir de 19h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 19:00:00
fin : 2027-04-17
Date(s) :
2027-04-14
Le destin de trois Français·es pour qui l’important était la rose.
Michel est ouvrier à Belfort. Marie-France est journaliste à Paris. Luc est enseignant à Vénissieux. Né·es dans les années 50, tous trois ont voté François Mitterrand en mai 1981, convaincu·es que l’arrivée au pouvoir d’un candidat socialiste insufflerait l’avènement d’une société nouvelle. En 2022, leurs votes divergent et se portent sur Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Pour comprendre ce qui les oppose, ils et elle livrent tour à tour “leur” Mitterrand.
Avec humour, ces trois électeur·ices retracent leur trajectoire au fil des deux septennats. Une époque marquée par l’antiracisme, la montée du Front National et la construction de l’Europe. À travers leurs récits, ils et elle font surgir mille personnages et relatent leurs espoirs comme leurs peines, les soubresauts des gouvernements successifs, dévoilant ainsi la manière dont la politique a influencé le cours de leur vie.
Texte Léo Cohen Paperman et Émilien Diard-Detoeuf
Mise en scène Léo Cohen Paperman
Avec Léonard Bourgeois-Tacquet, Mathieu Metral et Hélène Rencurel .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The story of three French women for whom the rose was everything.
L’événement Génération Mitterand Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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