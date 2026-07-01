Geneva International String Academy, Société de lecture, Genève
samedi 4 juillet 2026 · Société de lecture · Genève
Informations pratiques
Geneva International String Academy Samedi 4 juillet, 20h00 Société de lecture
Tarifs : de CHF 10.- à 30.- Gratuit <13 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00 Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 - 2026-07-04T22:00:00+02:00
Direction artistique: Sergey Ostrovskyet Noémie Bialobroda
Programme
Georges Enesco : Konzertstück pour alto et piano
Louise Metzger – alto, HunJu Sohnn – piano
Serge Prokofiev : Sonate n° 1 pour violon et piano, en fa mineur, op. 80
Clara Messina – violon, Natalia Grines – piano
Benjamin Britten : Lachrymae : Réflexions sur une chanson de John Dowland, op. 48a
Yiqun Huang – alto, HunJu Sohnn – piano
Mieczysław Weinberg : Quintette avec piano, op. 18
Sergey Ostrovsky – violon 1, Dániel Hodos – violon 2, Amanda Bosh Fernández – alto, Jonathan Gerstner – violoncelle, Natalia Grines – piano
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Réserver vos places:
Billetterie Service Culturel Ville de Genève
Voir le programme complet de la saison
Portes : 19h30
Début du concert : 20h
Contact : sur notre site internet
Société de lecture Grand-Rue 11, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 311 45 90 https://www.societe-de-lecture.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229291397759 »}] [{« link »: « https://genevastringacademy.com/en/calendrier-semaine/9-concert1 »}, {« link »: « https://genevastringacademy.com/fr/brochure-de-la-programmation »}, {« link »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229291397759 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/societe-lecture/
Quintette de Weinberg et des œuvres de Britten et Prokofiev
Geneva International String Academy
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