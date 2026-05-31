Geneva Watch Days, Rotonde du Mont-Blanc, Genève

Geneva Watch Days 2 – 6 septembre Rotonde du Mont-Blanc

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T14:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T10:30:00+02:00 – 2026-09-06T16:00:00+02:00

Les Geneva Watch Days réinventent le concept de salon horloger grâce à son concept décentralisé. De petites maisons indépendantes visionnaires ainsi que des marques iconiques vous proposent d’explorer leurs nouveautés dans différents showrooms au travers du centre ville. Au coeur du dispositif, l’exposition de plus de 150 montres dans la Blue Box. Visites guidées et diverses expériences sont à découvrir dans le Pavillon.

https://www.gva-watch-days.com/

Rotonde du Mont-Blanc Quai du Mont-Blanc 10, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« link »: « https://www.gva-watch-days.com/ »}]

Là où l’horlogerie rencontre son public

Geneva Watch Days