Geneva Watch Days, Rotonde du Mont-Blanc, Genève
Geneva Watch Days, Rotonde du Mont-Blanc, Genève mercredi 2 septembre 2026.
Geneva Watch Days 2 – 6 septembre Rotonde du Mont-Blanc
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T14:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T10:30:00+02:00 – 2026-09-06T16:00:00+02:00
Les Geneva Watch Days réinventent le concept de salon horloger grâce à son concept décentralisé. De petites maisons indépendantes visionnaires ainsi que des marques iconiques vous proposent d’explorer leurs nouveautés dans différents showrooms au travers du centre ville. Au coeur du dispositif, l’exposition de plus de 150 montres dans la Blue Box. Visites guidées et diverses expériences sont à découvrir dans le Pavillon.
https://www.gva-watch-days.com/
Rotonde du Mont-Blanc Quai du Mont-Blanc 10, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« link »: « https://www.gva-watch-days.com/ »}]
Là où l’horlogerie rencontre son public
Geneva Watch Days
À voir aussi à Genève
- Mercredis de la petite enfance | Construisons ensemble !, EVE Tour de Pinchat, Genève 3 juin 2026
- Papillons des prairies – Sortie Panda Club – WWF Genève, Autre lieu, Genève 3 juin 2026
- Programmation familles aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève 3 juin 2026
- Balade ornithologique ARPENTER LE QUARTIER À L’AFFÛT DES OISEAUX, Villa Freundler, Genève 3 juin 2026
- Découverte de l’atelier de restauration de peinture, Musée d’art et d’histoire, Genève 3 juin 2026