Géobalade 26°C parking gratuit de la Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Omblèze
Géobalade 26°C parking gratuit de la Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Omblèze vendredi 26 juin 2026.
Omblèze
Géobalade 26°C
parking gratuit de la Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Omblèze Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Découverte de la chute de la Druise sous l’angle de l’histoire de la Terre. Immersion dans les temps géologiques.
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parking gratuit de la Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 96 04 00 contact@geobalade.com
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English :
Exploring the Druise Waterfall from the perspective of Earth’s history. A journey through geological time.
L’événement Géobalade 26°C Omblèze a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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