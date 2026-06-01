Géobalade 26°C parking gratuit de la Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Omblèze vendredi 26 juin 2026.

Omblèze

Géobalade 26°C

parking gratuit de la Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Omblèze Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Découverte de la chute de la Druise sous l’angle de l’histoire de la Terre. Immersion dans les temps géologiques.

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parking gratuit de la Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Chute de la Druise, 26400 Omblèze. Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 96 04 00 contact@geobalade.com

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English :

Exploring the Druise Waterfall from the perspective of Earth’s history. A journey through geological time.

L’événement Géobalade 26°C Omblèze a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme