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Géologie à la plage SORTIES NATURE Route du Payré Jard-sur-Mer

Géologie à la plage SORTIES NATURE Route du Payré Jard-sur-Mer lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Route du Payré

Adresse : Parking Plage de la Mine

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Géologie à la plage SORTIES NATURE

Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-10-03

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Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 

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English :

L’événement Géologie à la plage SORTIES NATURE Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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