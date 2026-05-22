Géologie à la plage SORTIES NATURE Route du Payré Jard-sur-Mer
Géologie à la plage SORTIES NATURE Route du Payré Jard-sur-Mer lundi 27 juillet 2026.
Jard-sur-Mer
Géologie à la plage SORTIES NATURE
Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-10-03
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Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80
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English :
L’événement Géologie à la plage SORTIES NATURE Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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