Geordie Greep Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Geordie Greep

Jeudi 26 novembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 22:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Geordie Greep en concert !

Après avoir marqué la scène internationale avec black midi, Geordie Greep ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec The New Sound, un premier album solo aussi audacieux qu’inclassable. Sur scène, il déploie un univers où la pop alternative rencontre le jazz, le funk, le rock expérimental et les orchestrations les plus ambitieuses. Entre virtuosité musicale, énergie débordante et compositions imprévisibles, Geordie Greep propose un concert intense, porté par une liberté créative totale. Une expérience unique qui bouscule les codes et confirme l’émergence d’une des personnalités les plus fascinantes de la scène contemporaine.



* Date organisée par la Responsabilité des Rêves, gestionnaire de l’Espace Julien. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Geordie Greep in concert!

L’événement Geordie Greep Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille