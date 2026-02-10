George Sand et la musique Plaimpied-Givaudins
George Sand et la musique Plaimpied-Givaudins dimanche 4 octobre 2026.
George Sand et la musique
Résidence du Château Plaimpied-Givaudins Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 15:30:00
Date(s) :
2026-10-04
#CD18 George Sand et la musique
Conférence 0 .
Résidence du Château Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 56 56 bibliothequedeplaimpied@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 George Sand and music
L’événement George Sand et la musique Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY