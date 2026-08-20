Informations pratiques

« George Sand, une romancière à la vie libre et aux liens forts avec la Gascogne » : conférence d’Alain Paraillous Dimanche 20 septembre, 15h00 Salle du château Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cent cinquante ans après sa mort, George Sand (1804-1876) continue de fasciner. Sa vie de femme libre, marquée notamment par ses relations avec des artistes tels qu’Alfred de Musset ou Frédéric Chopin, a inspiré de nombreuses biographies, romans, films et séries télévisées.

L’œuvre de cette pionnière du féminisme est encore régulièrement rééditée. Novatrice en littérature et écrivaine politiquement engagée aux côtés du peuple, elle s’est attachée à raconter et à célébrer les gens modestes, ceux de Nohant, mais aussi ceux de l’Albret, où elle s’est mariée et a vécu quelque temps.

Rendez-vous dimanche 20 septembre à 15h pour découvrir George Sand à travers le regard de l’écrivain lot-et-garonnais Alain Paraillous, passionné par sa vie et son œuvre.

Salle du château Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 85 05 16 59 La salle du château se situe sur l’esplanade derrière l’église.

Cent cinquante ans après sa mort, George Sand (1804-1876) continue de fasciner. Sa vie de femmes libre, qui eut pour amants des artistes tels que Musset ou Chopin, a inspiré de multiples biographies,…

©caroline Malbec Ambit