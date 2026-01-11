George Sand, une si grande âme Saint-Cyr-sur-Loire

George Sand, une si grande âme

Romancière, dramaturge, épistolière, journaliste, botaniste, habile avec les marionnettes et les cartes à jouer, George Sand est, depuis l’enfance, très attachée à son domaine de Nohant dans le Berry. En symbiose avec la nature et pionnière de l’écologie, elle imprègne ses romans champêtres d’un florilège de légendes rustiques et inaugure le fantastique moderne. En véritable fée, elle se réinvente sans cesse, à l’image de son pseudonyme masculin. Une vie faite de passions, d’amitiés et d’engagements forts, redécouverte sous l’angle du merveilleux. 0 .

Novelist, playwright, letter-writer, journalist, botanist, skilled with puppets and playing cards, George Sand has been deeply attached to her Nohant estate in the Berry region since childhood.

