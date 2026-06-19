George sans S La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
George sans S La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement mercredi 7 avril 2027.
Marseille 7e Arrondissement
George sans S
Mercredi 7 avril 2027 à partir de 19h.
Du jeudi 8 au vendredi 9 avril 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 20:00:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-07 2027-04-08
Où l’on rencontre un chien, une nuée de papillons et une célèbre autrice habillée en homme…Familles
George Sand, femme libre et écrivaine audacieuse, se réfugie à Nohant pour écrire. Sur ce domaine paisible, elle fait construire un merveilleux castelet. Quel lieu idyllique et idéal pour des marionnettes. Les voici qui s’animent pour donner vie aux personnages des romans de la châtelaine, qui la suivent dans ses balades, depuis la maison jusqu’aux abords de la mare où vibrent désirs et démons.
Au sein d’un décor féerique, comme une forêt installée au coeur de la salle, quatre femmes artistes donnent vie à la belle vitalité et aux combats de George Sand. Musique, danse et chansigne dialoguent avec une foule de marionnettes réunies autour d’une table d’écriture d’où surgissent graminées d’été et arbres gelés. Les fantômes apparaissent, se transforment et composent, avec la compagnie Les Anges au plafond, un rêve éveillé où les objets s’animent au sein d’un univers visuel, singulier et décalé.
Avec Camille Trouvé, Ángela Ibáñez Castaño, Christelle Ferreira en alternance avec Hawa Diakité Gaëlle Grassin en alternance avec Marie Jolet.
Texte Les Anges au Plafond en complicité avec Estelle Savasta
Dramaturgie Saskia Berthod .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
O%F9 Where do we encounter a dog, a swarm of butterflies, and a famous author dressed as a man?
L’événement George sans S Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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