Georgette K7, Square des Justes, Villeurbanne

Georgette K7 Samedi 20 juin, 16h00 Square des Justes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:40:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:40:00+02:00

C’est l’histoire d’un fils artiste et de sa mère qui doute et s’interroge. Ou l’inverse, on se sait plus… Mathias Forge danse, gesticule, avec une bande-son sur K7 qui reprend une conversation qu’il a eue avec sa mère sur une vaste question : comment faire un beau spectacle ?

Tout public

Square des Justes 13 rue Clément-Michut 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

C’est l’histoire d’un fils artiste et de sa mère qui doute et s’interroge. Ou l’inverse, on se sait plus…

© Loic Nys