Georgette K7, Square des Justes, Villeurbanne
Georgette K7, Square des Justes, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Georgette K7 Dimanche 21 juin, 16h00 Square des Justes Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:40:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:40:00+02:00
C’est l’histoire d’un fils artiste et de sa mère qui doute et s’interroge. Ou l’inverse, on se sait plus… Mathias Forge danse, gesticule, avec une bande-son sur K7 qui reprend une conversation qu’il a eue avec sa mère sur une vaste question : comment faire un beau spectacle ?
Tout public
Square des Justes 13 rue Clément-Michut 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
C’est l’histoire d’un fils artiste et de sa mère qui doute et s’interroge. Ou l’inverse, on se sait plus…
© Loic Nys
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