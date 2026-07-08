AGENDA · Ger
Ger en fête Ger
vendredi 24 juillet 2026 · Ger
Informations pratiques
Ger
Ger en fête
Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
18h début des sérénades et départ de la marche (8 km), 19h départ trail (18 km), 19h15 départ trail (8 km), 20h la cantere au bar du curée avec repas des producteurs (amenez vos couverts), 22h bal animé par le podium la Nitro. .
Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comiteger.64530@gmail.com
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English : Ger en fête
L’événement Ger en fête Ger a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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