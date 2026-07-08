Informations pratiques

Ger

Ger en fête

Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

14h départ des sérénades, 17h bodega au foyer rural, 21h concert avec les Smocky Blenders, 23h feu d’artifice à la salle de sport, 23h bal animé par TNT. .

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comiteger.64530@gmail.com

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English : Ger en fête

L’événement Ger en fête Ger a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran