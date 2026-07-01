AGENDA · Ger
Ger en fête Ger
lundi 27 juillet 2026 · Ger
Informations pratiques
Ger
Ger en fête
Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
14h concours de pétanque, 17h bodega au foyer rural, 19h30 célébration de la 34e garbure géante (penser à amener ses couverts) animée par la banda Eskapats, 21h bal musette avec les Bourlingueurs et Serge Briffault. .
Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comiteger.64530@gmail.com
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English : Ger en fête
L’événement Ger en fête Ger a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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