Troyes

Gérald Dahan

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’imitateur aux 500 canulars bluffe dans ce nouveau spectacle !



Est ce que c’est l’imitation qui donne aux autres le reflet de soi-même, ou n’est-ce pas plutôt le reflet de soi-même, par rapport aux autres, qui donne une imitation ? …



Lorsque Fabrice Luchini se pose la question en délirant sur scène, c’est en réalité son meilleur imitateur qui nous régale à la place du vrai. J’imite… Donc je suis ! , ce n’est pas un sujet du bac, c’est le nouveau spectacle humoristique de celui que la presse a surnommé l’imposteur public numéro 1 Gérald Dahan !



À travers une cinquantaine d’incarnations plus saisissantes les unes que les autres l’imitateur aux 500 canulars bluffe également autour d’un piano, avec une multitude de performances vocales dont lui seul a le secret. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Gérald Dahan Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne