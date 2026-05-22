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Gérald Dahan Troyes

Gérald Dahan Troyes

Gérald Dahan Troyes samedi 23 mai 2026.

Adresse : Le Troyes Fois Plus à l'Ouest

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 21 21 21 Tarif de base plein tarif

Troyes

Gérald Dahan

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

L’imitateur aux 500 canulars bluffe dans ce nouveau spectacle !

Est ce que c’est l’imitation qui donne aux autres le reflet de soi-même, ou n’est-ce pas plutôt le reflet de soi-même, par rapport aux autres, qui donne une imitation ? …

Lorsque Fabrice Luchini se pose la question en délirant sur scène, c’est en réalité son meilleur imitateur qui nous régale à la place du vrai. J’imite… Donc je suis ! , ce n’est pas un sujet du bac, c’est le nouveau spectacle humoristique de celui que la presse a surnommé l’imposteur public numéro 1 Gérald Dahan !

À travers une cinquantaine d’incarnations plus saisissantes les unes que les autres l’imitateur aux 500 canulars bluffe également autour d’un piano, avec une multitude de performances vocales dont lui seul a le secret.   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Gérald Dahan Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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