Gerda et les persévérances du coeur 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement
mercredi 25 novembre 2026 · 16 Quai De Rive Neuve · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Gerda et les persévérances du coeur
Mercredi 25 novembre 2026 à partir de 14h30.
Samedi 28 novembre 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25 2026-11-28
Spectacle de la Cie Mana Théâtre à partir de 5 ans.Enfants
Spectacle d’après “La Reine des Neiges” d’Andersen.
Kay a disparu sans laisser de trace et la tristesse de gerda est si grande qu’elle a décidé de dormir cent ans, peut-être mille. Mais voilà que son rêve prend les rênes de l’histoire et nous invite à le suivre toujours plus loin, jusque dans les contrées blanches de Laponie, aux confins du royaume étincelant de la reine des neiges …
Porté par une unique comédienne naviguant à vue entre narration, incarnation et manipulation d’objets (ses partenaires de jeu), le spectacle raconte le voyage initiatique d’une petite fille dont l’errance, devenue persévérance, finit par réveiller le cœur battant d’une histoire menacée par le gel. Et à tisser les fils d’une métamorphose. .
16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A performance by the Mana Th%E9%E2tre Company. For ages 5 and up.
L’événement Gerda et les persévérances du coeur Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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