Geuru – l’art traditionnel coréen réinterprété de manière contemporaine Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarifs : 8€/5€

Kim Dong-ho : jangguChoi Kyong-a : kkwaenggwari, chantKim Hyun : taepyeongsoChoi Woong-sik : bukJeong Byeong-in : tigre (lion traditionnel)Ahn Tae-ho : beona noriOh Seran : danseNo Byeong-yu Weon Hyejin : conception du projetCulture & Art Space, Geuru est une compagnie coréenne qui réinterprète l’art traditionnel de manière contemporaine. Elle présente des spectacles mêlant musique, danse et jeux collectifs, basés sur le gugak, le nongak, le pangut et les danses traditionnelles. Privilégiant l’interaction avec le public, elle transmet la joie à travers le «heung» et le «sinmyeong» de la tradition.Inspirées des contes populaires et de la culture communautaire, ses créations offrent une expérience unique qui relie le passé au présent. En dehors de la scène, la compagnie participe aux festivals avec des parades et des ateliers participatifs, créant un espace de fête où chacun peut s’amuser. Ce spectacle est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen



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