Gigi Bigot : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes Samedi 9 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rencontre avec Gigi Bigot, conteuse majeure et marraine du festival Fabula. Échanges et dédicace autour de son livre sur le village, samedi 9 mai à 14h.

Rencontre & dédicace avec Gigi Bigot

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Conteuse majeure et marraine du festival Fabula, Gigi Bigot sera présente pour une rencontre et dédicace autour de son livre La marchande d’étoiles.

Dans ce récit, elle partage son parcours de conteuse et sa relation à la parole, entre imaginaire, transmission et expérience de terrain.

Un moment pour échanger avec une artiste engagée dans une pratique du conte profondément ancrée dans le réel.

Sur le village Fabula, à la Ferme de la Harpe

️ Samedi 9 mai — 14h

En présence de la librairie L’Encre de Bretagne et de la revue La Grande Oreille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00.000+02:00

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https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/

Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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