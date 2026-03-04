Gildaa + Sophia Djebel Rose, Théâtre ONYX, Saint-Herblain

Gildaa + Sophia Djebel Rose Dimanche 8 mars, 17h00 Théâtre ONYX Loire-Atlantique

Le p’tit tarif — 5€

Tarif abonné — 10€

Tarif réduit — 15€

Tarif plein — 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:30:00+01:00

LES FEMMES SINON RIEN !

GILDAA | Diva décalée et authentique |

Entre soul brésilienne et chanson française, GILDAA invite à un voyage intérieur avec une énergie déroutante. Elle s’impose dans une forme de concert mystérieux, où la danse, la musique et le théâtre s’entremêlent de façon jouissive. Entre clown mystique et diva tragique, GILDAA explore le récit d’une femme brisée par la société et dessine une satire sociale entre l’emprise et le libre arbitre.

SOPHIA DJEBEL ROSE | Folk expérimental et poétique |

Entre folk, chanson expérimentale et poésie d’avant-garde, Sophia Djebel Rose distille une poésie lumineuse, sombre et tremblante. Aux arpèges d’une guitare se mêle le dénuement d’une voix qui chante les forêts noires et les eaux claires, les saisons, la mort, la révolte et l’amour.

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr/programme/spectacles/gildaa-sophia-djebel-rose »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.onyx@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 00 »}]

CLUB CONCERTS : 1 soirée, 2 concerts, dans le club d’ONYX concert musique live

Gildaa © Pierre Nativel | Sophia Djebel Rose © DR