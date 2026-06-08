GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Déambulation Saint-Brevin-les-Pins vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Brevin-les-Pins

GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE

Déambulation Centre ville de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 22:15:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Compagnie : La Roulotte Ruche

Spectacle : Giorgio Harmonie, Trad & Trendy

Durée 2 x 45min

Tout public

Déambulation Centre ville de l’Océan

LA DEFERLANTE



→ Fanfare chorégraphiée

Roulements chics, sonneries tendance et défilé décalé Giorgio Harmonie transforme les rues en podium musical.

Une fanfare chorégraphiée pleine d’humour où chaque passant devient VIP.

Mentions :

Coproduction : Le 9-9bis .

Déambulation Centre ville de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin