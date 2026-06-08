GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Déambulation Saint-Brevin-les-Pins
GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Déambulation Saint-Brevin-les-Pins vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE
Déambulation Centre ville de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:15:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Compagnie : La Roulotte Ruche
Spectacle : Giorgio Harmonie, Trad & Trendy
Durée 2 x 45min
Tout public
Déambulation Centre ville de l’Océan
LA DEFERLANTE
→ Fanfare chorégraphiée
Roulements chics, sonneries tendance et défilé décalé Giorgio Harmonie transforme les rues en podium musical.
Une fanfare chorégraphiée pleine d’humour où chaque passant devient VIP.
Mentions :
Coproduction : Le 9-9bis .
Déambulation Centre ville de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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L’événement GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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