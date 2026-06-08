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GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Déambulation Saint-Brevin-les-Pins

GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Déambulation Saint-Brevin-les-Pins vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Déambulation

Adresse : Centre ville de l'Océan

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 22:15:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE

Déambulation Centre ville de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:15:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Compagnie : La Roulotte Ruche
Spectacle : Giorgio Harmonie, Trad & Trendy
Durée 2 x 45min
Tout public
Déambulation Centre ville de l’Océan
LA DEFERLANTE
 
→ Fanfare chorégraphiée
Roulements chics, sonneries tendance et défilé décalé Giorgio Harmonie transforme les rues en podium musical. 
Une fanfare chorégraphiée pleine d’humour où chaque passant devient VIP.

Mentions :
Coproduction : Le 9-9bis   .

Déambulation Centre ville de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44  ot@tourisme-saint-brevin.fr

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L’événement GIORGIO HARMONIE, TRAD & TRENDY • LA ROULOTTE RUCHE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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