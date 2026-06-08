MARCHÉ DE L’ERMITAGE Saint-Brevin-les-Pins
MARCHÉ DE L’ERMITAGE Saint-Brevin-les-Pins mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
MARCHÉ DE L’ERMITAGE
Place de l’Ermitage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Au sud de Saint-Brevin dans le quartier de l’Ermitage, petit marché local tous les mercredis matins en juillet et août. .
Place de l’Ermitage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44
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L’événement MARCHÉ DE L’ERMITAGE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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