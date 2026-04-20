Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER BIJOU 4-6 ANS

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 11:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Envie de partager un moment créatif en famille ?

Rejoignez-moi pour un atelier de création de bijoux !

Chaque participant, des plus petits aux plus grands, peut réaliser des bijoux uniques grâce à une grande variété de perles, fils et breloques.

Un atelier est une belle occasion de laisser libre cours à votre imagination dans un univers bohème inspirant.

Ouvert dès 4 ans jusqu’à 6 ans accompagné d’un adulte pour un moment de complicité.

Adresse divulguée lors de la réservation.

Réservez par mail ou par téléphone. L’adresse exacte est indiquée dès confirmation de la réservation.

Réservation creativanes@gmail.com ou 06 77 98 58 83. .

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 98 58 83 creativanes@gmail.com

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English :

L’événement ATELIER BIJOU 4-6 ANS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Saint Brevin