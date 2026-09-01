Girls in Hawaii • Whoman • Riva Sinistra SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Pour fêter la sortie de ce 5ème album, le groupe belge a choisi le Supersonic pour vous présenter en avant-première ce nouvel opus qu’il viendra jouer en live le mardi 22 septembre en entrée gratuite.

Formé au début des années 2000, Girls In Hawaii s’est imposé au fil des ans comme une référence de la scène indie rock européenne. Le groupe a construit un univers musical qui a marqué toute une génération. En 2023, il célébrait les vingt ans de son premier album lors d’une tournée européenne à guichets fermés. La tournée officielle d’Eldorado aura lieu à l’automne prochain avec un concert à La Cigale le 5 novembre.

On vous donne rendez-vous au Supersonic le 22 septembre avec au programme :

• 19h: Ouverture des portes

• 20h: Riva Sinistra

• 21h: Whoman

• 22h: Girls in Hawaii

• Capitane Records Dj Set après les concerts

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Mardi 22 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album « Eldorado » qui sortira le 25 septembre 2026.

Le mardi 22 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/50zoYTJUS https://fb.me/e/50zoYTJUS



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