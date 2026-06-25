Giro Val d’Aoste étape 1 Passy > Passy (contre la montre) Passy Plaine-Joux Passy

Passy

Giro Val d’Aoste étape 1 Passy > Passy (contre la montre)

Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Le 62e Tour du Val d’Aoste aura lieu du jeudi 16 au dimanche 19 juillet 2026, et Passy accueillera la première étape en contre la montre.

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Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Giro Val d’Aosta Stage 1: Passy > Passy (time trial)

The 62nd Tour of the Aosta Valley will take place from Thursday, July 16, to Sunday, July 19, 2026, and Passy will host the first time trial stage.

L’événement Giro Val d’Aoste étape 1 Passy > Passy (contre la montre) Passy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Passy