Gisèle Freund, portraits croisés, Musée d’art moderne Richard Anacréon, Granville

Informations pratiques

Gisèle Freund, portraits croisés 1 septembre – 8 novembre Musée d’art moderne Richard Anacréon Manche

6.50€, gratuit pour les – de 26 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Cette exposition met à l’honneur l’œuvre de Gisèle Freund, photographe et portraitiste majeure du XXᵉ siècle, sociologue et théoricienne de la photographie d’origine allemande, dont la vie fut marquée par l’exil et l’engagement intellectuel.

Membre de l’agence Magnum et pionnière de la photographie en couleur, elle a renouvelé le regard porté sur les écrivains, les artistes et les lieux de savoir.

Outre les archives audiovisuelles, l’exposition rassemble ses portraits, vues de bibliothèques et de librairies emblématiques des années 1930, paysages normands et écrits théoriques, tissant un récit à la fois intime et intellectuel.

Elle offre un dialogue fécond entre arts et littérature en écho au projet culturel du musée.

Musée d’art moderne Richard Anacréon Place de l’Isthme 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie 0233510294 https://museesdegranville.fr/mamra/ Autour de deux thèmes représentatifs des collections du musée, portraits et paysages, peintures, dessins et sculptures du 20ème siècle dialoguent avec une sélection d’ouvrages, manuscrits et correspondances.

Des dépôts d’artistes tels qu’André Lhôte, Raoul Dufy, Kees Van Dongen, provenant du Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, complètent la collection de beaux-arts et de bibliophilie léguée par Richard Anacréon, libraire parisien originaire de Granville. Le musée est situé dans le quartier historique : la Haute Ville.

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Cette exposition met à l’honneur l’œuvre de Gisèle Freund, photographe et portraitiste majeure du XXᵉ siècle, sociologue et théoricienne de la photographie d’origine allemande, dont la vie fut par et…

©DR