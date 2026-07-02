Gitanes, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Gitanes Vendredi 30 octobre, 19h30 La Cité Bleue

15 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T19:30:00+01:00 – 2026-10-30T20:40:00+01:00

Fin : 2026-10-30T19:30:00+01:00 – 2026-10-30T20:40:00+01:00

Deux œuvres, deux villes, deux destins brûlants : Brno et Madrid, à quelques années d’intervalle, mais un même vertige, celui d’un amour impossible. Isabelle Druet incarne ces héroïnes de chair et de flamme avec une intensité magnétique, tandis que le ténor Petr Nekoranec prête sa voix lumineuse aux élans du jeune Janík.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/gitanes »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

L’amour en flammes entre Janáček et de Falla

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