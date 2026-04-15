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Gitché Manito en concert jazz et swing Salle Polyvalente Montreuillon

Gitché Manito en concert jazz et swing Salle Polyvalente Montreuillon samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Le Bourg

Ville : 58800 Montreuillon

Département : Nièvre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Montreuillon

Gitché Manito en concert jazz et swing

Salle Polyvalente Le Bourg Montreuillon Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Le quartet Gitché Manito présentera à Montreuillon son nouveau répertoire fait de jazz manouche et de chansons swing. Ce jazz manouche ou gypsy est né à Paris dans les années 1930. C’est une musique qui voyage, qui s’inspire des rythmes et sonorités rencontrés, les fait siens et les refait évoluer. Le quartet Gitché Manito, créé voici 7 ans dans l’Autunois, comprend un violoniste (Olivier Pornin), deux guitaristes (Emmanuel Pornin et Julien Tombois) et un contrebassiste (Paul Moniotte).   .

Salle Polyvalente Le Bourg Montreuillon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 71 70 54 

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English : Gitché Manito en concert jazz et swing

L’événement Gitché Manito en concert jazz et swing Montreuillon a été mis à jour le 2026-04-15 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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