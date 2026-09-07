Gîte de groupe – Chez Hyppolite – Bours, Gîte de groupe “Chez Hyppolite” – Bours, Bours

Informations pratiques

Gîte de groupe – Chez Hyppolite – Bours Samedi 19 septembre, 15h00 Gîte de groupe “Chez Hyppolite” – Bours Pas-de-Calais

Accès limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire singulière de cette longère restaurée dans le respect des techniques et matériaux d’époque : torchis, enduits à la chaux, colombages et lucarnes à capucine redonnent vie à ce patrimoine authentique. Cette rénovation a révélé un étonnant secret : celui d’Hyppolite Rambour, un soldat napoléonien retrouvé sous ces murs et qui a inspiré le nom du gîte. À l’occasion de cette journée du patrimoine, partez à la découverte de son destin et de l’histoire fascinante qui entoure ce lieu. Entre patrimoine architectural et enquête historique, laissez-vous surprendre par une aventure digne d’un roman… Bienvenue chez Hyppolite !

Gîte de groupe “Chez Hyppolite” – Bours 26 rue de l’église – bours Bours 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 40 34 75 »}, {« type »: « email », « value »: « chezhyppolite@gmail.com »}]

Découvrez l’histoire singulière de cette longère restaurée dans le respect des techniques et matériaux d’époque : torchis, enduits à la chaux, colombages et lucarnes à capucine redonnent vie à ce a :…

© Gîte de groupe “Chez Hyppolite”