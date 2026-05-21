Glaçon des oursons spécial Halloween Colmar

Informations pratiques

Colmar

Glaçon des oursons spécial Halloween

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 09:30:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Pour les tout-petits, après-midi spécial Halloween. Tout en étant déguisé, les enfants pourront se faire maquiller, profiter d’une ambiance musicale dans le thème et s’initier au patinage artistique.

Une matinée exclusivement réservée aux petits monstres de 2 à 5 ans (inclus) et à leurs maléfiques parents.

Pour cette édition spéciale Halloween, les tout-petits pourront venir déguisés et profiter d’un atelier maquillage pour se transformer en adorables fantômes, gentilles chauves-souris, petits monstres rigolos ou joyeuses citrouilles. Afin de les accompagner dans cette aventure givrée, une ambiance musicale spécialement pensée pour les tout-petits les plongera dans une ambiance enchantée tout en douceur.

Une initiation ludique au patinage artistique avec la participation du Club de Patinage de Colmar sera proposée aux enfants afin de leur faire découvrir les joies de la glisse en toute sécurité et à leur rythme.

Et parce qu’aucun petit monstre n’est vraiment courageux sans son compagnon préféré, les doudous sont les bienvenus !

Entre éclats de rire, rencontres, jeux et découvertes, cette matinée promet de beaux souvenirs en famille dans un univers Halloween tendre, joyeux et enchanté.

Retrouvez l’ensemble des informations pratiques, animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

For toddlers, there will be a special Halloween afternoon. While dressed in costume, the children can have their faces painted, enjoy themed music, and try their hand at figure skating.

L’événement Glaçon des oursons spécial Halloween Colmar a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar