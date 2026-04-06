Glaz Evasion Balade en kayak vers le phare de l’île Vierge Pointe du Kastell Ac’h Plouguerneau

Plouguerneau

Glaz Evasion Balade en kayak vers le phare de l’île Vierge

Pointe du Kastell Ac’h Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:30:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-24 2026-05-05 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-24 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-12 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-29 2026-07-01

Cette visite s’inscrit dans le dispositif Ambassadeur de l’Île Vierge

Cette visite est proposée dans le cadre du dispositif Ambassadeur de l’Île Vierge. Des professionnels partenaires d’Abers Tourisme vous accompagnent sur l’île et vous la font découvrir en petit comité.

À noter Cette prestation s’effectue en dehors des horaires d’ouverture du site et comprend uniquement la découverte de l’ile, de l’exposition extérieure. Elle n’inclut pas l’accès à l’espace muséographique ni à la boutique du site.

Pendant 2 heures, vous aurez l’occasion de découvrir les secrets des côtes bretonnes et de l’île située à 1.5km du continent.

Au départ du Castel Ac’h, à Plouguerneau, vous admirerez le géant des mers depuis les eaux translucides du Finistère et profiterez d’une visite guidée de l’île exposition extérieure Des bâtisseurs aux rénovateurs , visite virtuelle des 2 phares avec casque de réalité virtuelle complétée par les explications de votre Ambassadeur qui vous dévoile l’histoire, le fonctionnement et les spécificités du phare.

La prestation inclut le prêt de matériel (kayak, combinaison…), la formation et l’encadrement par un professionnel.

Votre Ambassadeur

Jérôme, passionné par la mer d’Iroise et de sport nautique, Glaz évasion est né en 2020 de son souhait de partager avec les visiteurs toute la complexité envoûtante et fragile de notre environnement.

Brevet d’état depuis plus de 25 ans, Jérôme arpente cette mer toute l’année.

Avec elle chaque sortie devient une aventure composée d’images, de couleurs, d’ambiances, d’histoires, de rencontres inoubliables.

Vous l’aurez compris, Glaz Évasion n’offre pas qu’une excursion en kayak mais un moment d’évasion et d’échange pour que chacun s’approprie son échappée nautique

Informations pratiques

Durée 2h

Embarquement Cale du Castel Ac’h à Plouguerneau

Convient à toute personne en bonne forme.

Enfant doit savoir mettre la tête sous l’eau sans difficulté (test anti-panique)

Possibilité d’embarquer des animaux avec votre propre gilet de sauvetage

Excursion commentée en français. Traduction partielle en anglais pour les non-francophones

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l’île Vierge !

Cette balade est proposée en partenariat avec Glaz Évasion et l’Office de Tourisme du Pays des Abers.

Le prix comprend le matériel nautique (kayak ouvert, pagaie, sac étanche ou bidon et gilet de sauvetage)

Prévoir crème solaire, casquette, coupe-vent et bouteille d’eau. .

Pointe du Kastell Ac’h Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 69 89 97 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Glaz Evasion Balade en kayak vers le phare de l’île Vierge Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS