Figure majeure du jazz international, Glenn Ferris présente pour la première fois au Baiser Salé son tout nouveau projet : le « Newtet », un quartet électrique à l’énergie brute et aux influences multiples. Connu pour son jeu expressif et sa capacité à transcender les genres, Glenn Ferris – qui a collaboré avec des géants tels que Frank Zappa, Stevie Wonder, Billy Cobham, ou Archie Shepp – s’entoure ici de trois musiciens d’exception pour une aventure musicale résolument contemporaine.

À la basse électrique, Bruno Rousselet, pilier de la scène jazz française, allie groove, précision et musicalité rare. À la guitare, Mike Felberbaum, reconnu pour son sens harmonique affûté et ses improvisations inspirées, insuffle une énergie rock et une modernité brûlante. Enfin, à la batterie, le puissant et subtil Jeff Boudreaux, natif de la Nouvelle-Orléans, fait résonner les racines du groove afro-américain à travers chaque frappe.

Le répertoire du « Newtet » mêle compositions originales et relectures audacieuses de Ray Charles, Bob Marley, Gino Vannelli et autres figures iconiques. Le tout tisse un patchwork sonore unique, à la croisée du jazz, du blues, du rock éclectique, du reggae, de l’afro-beat, et des grooves caribéens.

Un concert rare, un voyage musical intense et jubilatoire, porté par quatre artistes au sommet de leur art. À ne manquer sous aucun prétexte !

Le « Newtet » de Glenn Ferris : un quartet électrique à l’énergie brute, entre jazz, groove et métissages audacieux.

Le samedi 27 juin 2026

de 21h30 à 23h00

Le samedi 11 avril 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

