Gli Angeli Genève, Victoria Hall, Genève
dimanche 29 novembre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Gli Angeli Genève Dimanche 29 novembre, 17h00 Victoria Hall
Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger), Infomaniak, Pourcent Culture Migros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:45:00+01:00
Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:45:00+01:00
Stephan MacLeod basse et direction
Johann Sebastian Bach
Concertos Brandebourgeois, Ouvertures, Ich habe genug
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229291414925 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800 418 418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Un programme entièrement consacré à J.S. Bach et ses œuvres incontournables, au Victoria Hall le dimanche 29 novembre 2026 à 17h
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