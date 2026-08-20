Gli Angeli Genève, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Gli Angeli Genève Mercredi 9 juin 2027, 20h00 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger), Infomaniak, Pourcent Culturel Migros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T22:30:00+02:00

Fin : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T22:30:00+02:00

Stephan MacLeod direction

Tamara Bounazou soprano

Antonin Rondepierre ténor

Thomas Dolié baryton

Edwin Fardini basse

Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Tauride

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229291414929 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800 418 418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Pour la sixième édition du Festival Haydn-Mozart, Gli Angeli Genève propose un opéra en version de concert! Ce sera Iphigénie en Tauride de Gluck, au Victoria Hall, à 20h.

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