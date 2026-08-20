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Gli Angeli Genève, Victoria Hall, Genève

mercredi 9 juin 2027 · Victoria Hall · Genève

Gli Angeli Genève, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 9 juin 2027
Fin
mercredi 9 juin 2027
Lieu
Victoria Hall
Adresse
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger), Infomaniak, Pourcent Culturel Migros

Gli Angeli Genève Mercredi 9 juin 2027, 20h00 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger), Infomaniak, Pourcent Culturel Migros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T22:30:00+02:00
Fin : 2027-06-09T20:00:00+02:00 – 2027-06-09T22:30:00+02:00

Stephan MacLeod direction
Tamara Bounazou soprano
Antonin Rondepierre ténor
Thomas Dolié baryton
Edwin Fardini basse

Christoph Willibald Gluck
Iphigénie en Tauride

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229291414929 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800 418 418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Pour la sixième édition du Festival Haydn-Mozart, Gli Angeli Genève propose un opéra en version de concert! Ce sera Iphigénie en Tauride de Gluck, au Victoria Hall, à 20h.

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