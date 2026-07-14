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Globe – Cie Kislorod Théâtre du Cercle Rennes

vendredi 12 février 2027 · Théâtre du Cercle · Rennes

Globe – Cie Kislorod Théâtre du Cercle Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Lieu
Théâtre du Cercle
Adresse
30 rue de paris 35000 rennes
Ville
35708 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Globe – Cie Kislorod Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 12 février 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre d’objet déréglé • Tout public à partir de 8 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Globe est un spectacle visuel au croisement du théâtre et des arts visuels. À mi-chemin entre le documentaire animalier et le film catastrophe, il observe une humanité qui tente de continuer alors que tout commence à se dérégler.

Mêlant effets spéciaux artisanaux, bricolages de fortune et écriture physique, le plateau devient un espace instable où la catastrophe se construit en direct.

**Conception & jeu** Morien Nolot • **Création lumière & accessoiriste** Clara Coll Bigot • **Accompagnement jeu** Olivier Rannou & Harry Holtzman • **Accompagnement dramaturgie** Julie Henry • **Collaborateurs artistiques** Mikaël Bernard, Ariel Doron & François Debas • **Construction** Olivier Rannou & Roméo Rebiere • **Costumier** Mickaël Lecoq • **Modélisation 3D** Mérédith Nolot • **Stagiaire construction** Mahaut Monnier • **Création musique** en cours • **Production & diffusion** Louise Gérard • **Photo** Cie Kislorod

**Coproduction** Théâtre de Poche – HÉDÉ – 35, L’Hopitau – LA CHAPELLE SUR ERDRE – 44, Théâtre de Marionnettes – BELFORT – 90, Le Cerf à trois pattes – GERMAINE – 51, Espace Périphérique – La Villette – PARIS, Théâtre à la Coque – CNMa – HENNEBONT – 56 • **Accueil en résidence** Les Ateliers Jungle – LE RHEU – 35, Théâtre du Cercle – RENNES – 35, École « Les jours heureux » – PLEUGUENEUC – 35, Centre Culturel Le Belvédère – GUER – 56, Centre Culturel Duhamel – VITRÉ – 35, Lillico – RENNES – 35

[www.compagnie-kislorod.com](http://www.compagnie-kislorod.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-12T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-12T21:00:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com  https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/globe-cie-kislorod

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128


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