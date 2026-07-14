Informations pratiques

Globe – Cie Kislorod Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 12 février 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre d’objet déréglé • Tout public à partir de 8 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Globe est un spectacle visuel au croisement du théâtre et des arts visuels. À mi-chemin entre le documentaire animalier et le film catastrophe, il observe une humanité qui tente de continuer alors que tout commence à se dérégler.

Mêlant effets spéciaux artisanaux, bricolages de fortune et écriture physique, le plateau devient un espace instable où la catastrophe se construit en direct.

**Conception & jeu** Morien Nolot • **Création lumière & accessoiriste** Clara Coll Bigot • **Accompagnement jeu** Olivier Rannou & Harry Holtzman • **Accompagnement dramaturgie** Julie Henry • **Collaborateurs artistiques** Mikaël Bernard, Ariel Doron & François Debas • **Construction** Olivier Rannou & Roméo Rebiere • **Costumier** Mickaël Lecoq • **Modélisation 3D** Mérédith Nolot • **Stagiaire construction** Mahaut Monnier • **Création musique** en cours • **Production & diffusion** Louise Gérard • **Photo** Cie Kislorod

**Coproduction** Théâtre de Poche – HÉDÉ – 35, L’Hopitau – LA CHAPELLE SUR ERDRE – 44, Théâtre de Marionnettes – BELFORT – 90, Le Cerf à trois pattes – GERMAINE – 51, Espace Périphérique – La Villette – PARIS, Théâtre à la Coque – CNMa – HENNEBONT – 56 • **Accueil en résidence** Les Ateliers Jungle – LE RHEU – 35, Théâtre du Cercle – RENNES – 35, École « Les jours heureux » – PLEUGUENEUC – 35, Centre Culturel Le Belvédère – GUER – 56, Centre Culturel Duhamel – VITRÉ – 35, Lillico – RENNES – 35

[www.compagnie-kislorod.com](http://www.compagnie-kislorod.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-12T21:00:00.000+01:00

1

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/globe-cie-kislorod

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

