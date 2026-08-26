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AGENDA · Rennes

Gloria Gloria La Paillette Rennes

jeudi 24 décembre 2026 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

Gloria Gloria La Paillette Rennes Jeudi 24 décembre, 20h00

Une enquête théâtrale explore la violence et la soumission à travers le récit de Gloria, dont la vie bascule en 24 heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-24T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-24T21:30:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


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