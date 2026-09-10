Gloria Gloria, La Paillette, Rennes

Informations pratiques

Gloria Gloria Jeudi 24 décembre, 20h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-24T20:00:00+01:00 – 2026-12-24T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-24T20:00:00+01:00 – 2026-12-24T21:30:00+01:00

Sur une bande-son pop, le Groupe Odyssées signe une enquête théâtrale qui interroge nos rapports de domination et la fabrication des « monstres » sociaux.

Gloria a commis des actes insensés. Elle raconte tout à Rita, sa meilleure amie chez qui elle trouve refuge. Rita, nous retrace alors les dernières 24 heures pour comprendre comment elle a pu en arriver là. Gloria vit un quotidien précaire avec José qui l’humilie. Elle fait des ménages chez Madame Paule qui la méprise. Ses bouées de sauvetage : Rita, Balavoine, Lou Reed et Britney Spears qu’elle écoute en boucle.

En 24 heures, la soumission, la violence et les humiliations successives qui s’accumulent, font basculer la vie de Gloria. Reproches et agressions l’amènent à franchir la ligne. Aucun retour en arrière n’est possible. Une journée fatidique qui la conduit à tout péter et immortaliser son acte pyromane sur les réseaux sociaux. Avant de fuir pour tenter, enfin, « de vivre sa meilleure vie ».

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/gloria-gloria »}]

Une enquête théâtrale explore la violence et la soumission à travers le récit de Gloria, dont la vie bascule en 24 heures. Enquête théâtrale

Cécile Bidden-Berden