GLORYSPEL Rue Marcel Pagnol Foulayronnes

Foulayronnes

GLORYSPEL

Rue Marcel Pagnol Espace le Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Pour leur tournée finale, GLORYSPEL propose sous la direction de Stellia Koumba, un concert de Gospel: nouveau programme du classique au contemporain; de l’anglais, à l’espagnol en passant par des langues africaines et le français ne ratez pas ce moment unique.

Pour leur tournée finale, GLORYSPEL propose sous la direction de Stellia Koumba, un concert de Gospel: nouveau programme du classique au contemporain; de l’anglais, à l’espagnol en passant par des langues africaines et le français ne ratez pas ce moment unique, parmi les dernières dates des chorales GLORYSPEL. .

Rue Marcel Pagnol Espace le Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 44 70 46

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English : GLORYSPEL

For their final tour, GLORYSPEL, under the direction of Stellia Koumba, present a Gospel concert: a new program ranging from classical to contemporary; from English to Spanish, via African languages and French: don’t miss this unique moment.

L’événement GLORYSPEL Foulayronnes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen