Gluten Free 6 invite Daniel Barda C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Gluten Free 6 invite Daniel Barda

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

A l’occasion des Mercredis du C2, l’Hôtel C2 vous invite à un véritable voyage dans le temps avec le Gluten Free 6, formation passionnée par le jazz traditionnel des années 1920 à 1930, qui fait revivre des trésors musicaux aujourd’hui presque disparus.

Le Gluten Free Six a fait le choix audacieux d’explorer un répertoire rare des thèmes totalement oubliés, très peu enregistrés et trop rarement joués par les orchestres français. Inspirés par les petites formations et les orchestres de danse de la Nouvelle-Orléans, de Chicago et de New York, les musiciens redonnent vie à ces mélodies au charme désuet, portées par une énergie, un swing et une joie communicative toujours intacts.





Pour ce concert exceptionnel, le groupe accueille Daniel Barda, figure incontournable du jazz New Orleans en France. Tromboniste de référence, lauréat du Prix Sidney Bechet, chef d’orchestre, compositeur, arrangeur et pianiste, Daniel Barda est également connu pour avoir été membre du légendaire groupe Les Haricots Rouges. Sa présence apporte une dimension supplémentaire à cette soirée, mêlant authenticité, virtuosité et esprit festif.





Entre jazz traditionnel, swing, early jazz et musique de danse, ce concert promet une immersion vibrante dans l’âge d’or du jazz, dans l’atmosphère élégante et intimiste de l’hôtel C2.





Les musiciens



Jacques Gonthier trompette et vocal

Guy Champeme clarinette et saxophone

Daniel Barda trombone

Stéphane Matthey piano

Gabriel Manzaneque banjo

Christian Lefevre tuba

Jérémy Marron batterie





Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz New Orleans, de swing et de concerts live à Marseille, au cœur d’un lieu patrimonial d’exception.



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C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For Les Mercredis du C2, the Hôtel C2 invites you to take a trip back in time with the Gluten Free 6, a band passionate about traditional jazz from the 1920s to the 1930s, reviving musical treasures that have all but disappeared.

L’événement Gluten Free 6 invite Daniel Barda Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille